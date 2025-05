Promozione, una prodezza di Musacco salva la Virtus Bisceglie

Si conclude con un lungo sospiro di sollievo la stagione agonistica 2024/2025 della Virtus Bisceglie che impatta per 1-1 contro il Santeramo nei playout salvezza disputatisi al “Di Liddo” e, grazie alla miglior posizione in graduatoria al termine della regular season, sarà ai nastri di partenza del campionato di Promozione 2025/2026.

I tempi regolamentari si sono conclusi sul punteggio di 0-0 e, per decretare la compagine che scenderà nel campionato di Prima Categoria ci sono voluti i tempi supplementari.

Gli ospiti sono passati in vantaggio al 19′ del primo tempo supplementare con Cantalice. I virtussini, rimasti in 9 uomini per le espulsioni di Dascoli e Camporeale non si sono dati per vinti ed hanno pareggiato i conti con una rovesciata di Musacco al 118′.

Tale risultato è rimasto intatto sino al triplice fischio finale con i biscegliesi che hanno festeggiato la permanenza nel secondo campionato regionale.

Foto: Cristina Pellegrini