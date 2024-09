Promozione: la Virtus stravince a Molfetta, Don Uva si arrende alla capolista Barletta / CLASSIFICA

Un bilancio in chiaroscuro nella domenica di Promozione che ha visto protagoniste le due compagini biscegliesi. Grande vittoria della Virtus Bisceglie che travolge la Molfetta Sportiva con un netto 1-5, invece perde di misura il Don Uva nel match casalingo contro la corazzata Audace Barletta per 0-1.

Larga vittoria per la Virtus Bisceglie nell’agevole impegno contro il fanalino di coda Molfetta Sportiva, andato in scena allo stadio Poli. I biancazzurri sbloccano il match al minuto 22 con Bovio direttamente da calcio d’angolo. Nella ripresa la squadra guidata da De Tommaso dilaga con la doppietta firmata da Genchi. I padroni di casa accorciano le distanze al minuto 72 con la rete di Gadaleta, che poi viene espulso, lasciando in dieci uomini la propria squadra. Grazie alla superiorità numerica la Virtus cala il poker e poi completa la goleada con la doppietta di Dascoli nel finale di partita. Secondo successo in campionato per i biancazzurri, che salgono a quota 6 punti in classifica. La prossima giornata la Virtus Bisceglie affronterà il Borgorosso Molfetta al “Di Liddo” domenica alle 11:00.

Un Don Uva Calcio mai domo è costretto a cedere solo al novantesimo al calcio di rigore trasformato dal capitano dell’Audace Barletta Vicedomini, quando tutto faceva presagire ad un pareggio senza reti. I padroni di casa sono comunque riusciti ad impensierire gli avversari, che hanno faticato parecchio ad imbastire le proprie trame di gioco. Primo stop in campionato per i biancogialli contro un Barletta primo a punteggio pieno, che comunque lascia ben sperare per il futuro. Adesso bisogna lavorare soprattutto in fase realizzativa, visto che la formazione allenata da Mister Capurso ha appena un gol all’attivo nelle prime quattro giornate. Il prossimo impegno per il Don Uva sarà in trasferta contro il Soccer Trani domenica prossima alle 19:30.

