Promozione: la Virtus riparte con una vittoria, pari casalingo per il Don Uva / CLASSIFICA

Inizio di girone di ritorno positivo per le portacolori cittadine impegnate nel campionato di Promozione che, negli anticipi delle ore 11, colgono una vittoria ed un pareggio nella doppia sfida contro le formazioni molfettesi del girone.

Vittoria esterna fondamentale per la Virtus Bisceglie che espugna il “Poli” per 1-2 superando i padroni di casa del Molfetta grazie ad una prova di grande carattere. I ragazzi di mister Bovino gettano il cuore oltre l’ostacolo compensando le numerose assenze che da tempo attanagliano la rosa. Ben sette gli assenti per i biancazzurri, tra cui l’indisponibilità dell’ultimo minuto di capitan Porcelli. La partita si mette subito in salita per i biscegliesi che al 6’ vanno in svantaggio a causa del colpo di testa sottomisura di Bevilacqua sugli sviluppi di corner. L’inizio è favorevole ai padroni di casa che, centoventi secondi più tardi, sfiorano il raddoppio con Paparella. Superato il difficile avvio la Virtus reagisce e al 17’ trova il pari in virtù della perfetta punizione calciata da Losapio. L’episodio gira l’inerzia della gara e al 30’ gli ospiti completano la rimonta con Dell’Olio abile a fiondarsi sulla ribattuta del portiere di casa dopo un tiro di Trawaly trovando così il vantaggio e la quinta rete del proprio campionato. Nel finale di frazione la Virtus controlla l’intensità della sfida e così si va al riposo sul punteggio di 1-2.

La ripresa si caratterizza per i ritmi decisamente più contenuti con il Molfetta che tenta di prendere il comando delle operazioni e la Virtus decisa a sfruttare le chance in contropiede. Nel primo segmento del secondo tempo non accade nulla di rilevante eccezion fatta per un intervento attento di Quagliarella su un tiro di Morella al 66’. Biscegliesi in controllo e vicinissimi al tris al 79’ quando l’iniziativa di Dell’Olio viene murata dall’uscita disperata di Gomis. L’incapacità di chiudere il match rischia di trasformarsi in una beffa per la Virtus che, nel finale, subisce il forcing dei molfettesi e in pieno recupero evita il 2-2 solo grazie alla traversa colpita in mischia dai padroni di casa. Finisce quindi 1-2, una vittoria di platino per i biscegliesi conquistata contro una diretta concorrente per la salvezza e in piena emergenza.

Pareggio casalingo in rimonta per il Don Uva che al “Di Liddo” impatta per 2-2 contro il Borgorosso Molfetta al termine di una gara pirotecnica e ricca di occasioni tra due squadre molto propositive. Avvio di partita di marca biancogialla e, infatti, dopo una serie di chance non concretizzate, a sbloccare la contesa al 27’ sono i padroni di casa grazie al fendente vincente di Petrignani che vale il vantaggio biscegliese. La reazione molfettese è immediata e prima del riposo il Borgorosso trova l’episodio giusto per riequilibrare la gara con Stefanelli, freddo nel trasformare il calcio di rigore assegnato dall’arbitro al 39’. Il penalty è sostanzialmente l’ultima occasione del primo tempo che infatti si chiude con le due squadre in parità.

Al rientro dagli spogliatoi la contesa torna immediatamente vibrante e dopo appena due giri di lancette gli ospiti operano il sorpasso trovando l’1-2 grazie al gol di Vitale. Lo svantaggio pesa sul morale dei biscegliesi che impiegano qualche minuto a riorganizzarsi tuttavia, nel momento più difficile, un nuovo episodio chiave gira nuovamente l’inerzia della partita. Allo scoccare dell’ora di gioco, infatti, il Borgorosso resta in dieci uomini a causa dell’espulsione rimediata da Amoruso. La superiorità numerica galvanizza il Don Uva che al 67’ ne approfitta per trovare il 2-2 con il giovane Franklin, bravissimo a sfruttare l’assist di Petrignani. Nell’ultimo segmento di partita i padroni di casa provano a sfruttare l’uomo in più ma all’80’ l’espulsione rimediata da Caldarulo ristabilisce la parità numerica congelando anche il risultato sul punteggio di 2-2.

I primi punti del 2026 consegnano a Don Uva e Virtus una classifica che vede i biancogialli a 27 punti, tre lunghezze in più dei biancazzurri, saliti a quota 24 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 11 gennaio la Virtus ospiterà al “Di Liddo” l’Atletico Gargano mentre il Don Uva sarà di scena sul campo della capolista Soccer Trani. (credit foto: Don Uva)

