Promozione: Virtus Bisceglie e Don Uva si preparano a scontri diretti nel weekend

La Virtus e il Don Uva si preparano agli scontri diretti del weekend, quando le compagini biscegliesi saranno impegnate, di domenica pomeriggio, per il 10° turno del girone A del campionato di Promozione, in cui entrambe avranno di fronte a loro un avversario che viaggia nelle stesse latitudini di classifica.

La Virtus Bisceglie ha estremo bisogno di una vittoria, che manca dalla quarta giornata, un 1-5 sul campo della Molfetta Sportiva che aveva illuso l’ambiente; adesso bisognoso di tornare alla vittoria dopo il pareggio interno per 2-2 dell’ultimo turno contro il Real Siti. I biancazzurri affronteranno il Capurso in trasferta, reduce dalla prima vittoria stagionale sul campo della Soccer Stornara, e che farà di tutto per proseguire sui suoi passi e uscire dalla zona play-out, obiettivo comune per cui corrono anche gli ospiti.

Il Don Uva, invece, è reduce da una sconfitta per 2-0 contro la Virtus Mola, formazione attualmente al secondo posto in classifica a -2 dalla capolista Audace Barletta, con cui quindi è lecito perdere punti. Adesso però i biancogialli devono dare continuità all’ultima vittoria casalinga per 5-1 contro la Soccer Stornara e ottenere altri tre punti tra le mura amiche anche contro San Severo, formazione con 12 punti all’attivo e appena fuori dalle zone calde, che i padroni di casa ambiscono ad allontanare, a partire da un buon risultato domani.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI – FACEBOOK VIRTUS BISCEGLIE