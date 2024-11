Promozione: la Virtus cerca l’impresa sul campo della capolista, scontro diretto per il Don Uva

La Virtus cerca l’impresa sul campo della capolista Audace Barletta, mentre il Don Uva sarà impegnato tra le mura amiche, in uno scontro diretto contro il Borgorosso Molfetta; questo il programma per la domenica delle due formazioni biscegliesi, impegnate nella 12° giornata del girone A del campionato di Promozione.

La Virtus Bisceglie viene da una brillante vittoria interna per 3-1 contro il Bitritto Norba, che ha interrotto un digiuno di successi che durava addirittura dalla 4° giornata; quando i biancazzurri avevano dilagato per 1-5 sul campo della malcapitata Molfetta Sportiva. L’impegno del weekend sarà però il più ostico possibile, visto che i biscegliesi saranno ospiti della capolista Audace Barletta, che ha vinto tutte le partite del campionato corrente, ad eccezione della trasferta di Lucera, terminata con il risultato di 2-1 per i padroni di casa, e che appare quindi un ostacolo difficilmente sormontabile per la formazione ospite; che comunque proverà a puntare sull’effetto sorpresa per portare a casa dei punti.

Il Don Uva, invece, scenderà in campo al Di Liddo contro il Borgorosso Molfetta, che precede i biancogialli in classifica di appena due punti; fattore che rende questo un vero e proprio scontro diretto, per due formazioni che cercano punti per rimanere fuori dalla zona play-out e avvicinarsi a quella play-off. I biancogialli vengono da due vittorie consecutive e cercano il tris contro un avversario ugualmente in forma, reduce da una vittoria per 5-2 contro il San Marco, farà la differenza quindi la capacità di dare continuità alle ultime buone uscite.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI