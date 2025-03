Promozione: Virtus cerca l’impresa contro San Marco, il Don Uva in casa della Soccer Stornara

La Virtus cerca l’impresa contro San Marco tra le mura amiche del “Di Liddo” alle 15:00, il Don Uva cerca di tornare alla vittoria nel match in trasferta contro la Soccer Stornara allo stesso orario; questo il programma della domenica pomeriggio per le due formazioni nostrane impegnate nel girone A del campionato di Promozione.

La Virtus Bisceglie arriva dal roboante 0-8 esterno rifilato al Troia nello scontro diretto salvezza, risultato importante per i biancazzurri, che adesso però per proseguire nella propria rincorsa salvezza devono passare dal San Marco terza forza del campionato; match dunque di cartello per la formazione biscegliese, che avrà davanti a sé una formazione tra le migliori della classe. C’è da dire però che gli ospiti sono reduci da una sconfitta interna con la Soccer Stornara per 0-1, risultato che mostra ai biancazzurri che si può fare risultato anche con una formazione di questo livello.

Il Don Uva è invece reduce da un pareggio interno per 0-0 contro il Cosmano Sport, un’occasione sprecata per poter accorciare ulteriormente su Soccer Trani e Lucera, che precedono i biancogialli in classifica ed entrambe non hanno fatto bottino pieno nell’ultimo turno di campionato. I padroni di casa della Soccer Stornara, come detto, sono reduci dalla grande vittoria in casa del San Marco e stanno lottando duramente per raggiungere la salvezza, dunque non saranno un avversario morbido per i biscegliesi. FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI