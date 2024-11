Promozione: La Virtus cerca di rialzarsi, il Don Uva di proseguire sulla retta via

La Virtus cerca di rialzarsi, il Don Uva di proseguire sulla retta via, questo l’obiettivo delle due compagini biscegliesi impegnate domani nella nona giornata del girone A del campionato di Promozione; in seguito al periodo di profonda crisi che le accomuna in questa prima parte di stagione.

La Virtus Bisceglie ospita al Di Liddo il Real Siti, squadra attualmente al 12° posto in classifica e quindi fuori dalla zona playout, con all’attivo quattro vittorie e altrettante sconfitte. I biancazzurri sono reduci da un pesante 4-0 subito a domicilio del San Marco e uno scontro diretto è un occasione da non perdere per potersi rialzare e recuperare subito terreno e entusiasmo.

Il Don Uva, invece, va a casa dei secondi in classifica, la Virtus Mola, per un match che si preannuncia complicato per i biancogialli; che però viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, avendo recentemente superato per 5-1 la Soccer Stornara, risultato che fa morale e classifica.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI