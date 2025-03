Promozione: la Virtus Bisceglie travolta dalla capolista, pareggio esterno per il Don Uva / CLASSIFICA

La ventinovesima giornata del girone A di Promozione Pugliese va in archivio con un pareggio a reti bianche per il Don Uva sul campo del Borgorosso Molfetta e la netta sconfitta casalinga per 0-4 rimediata dalla Virtus Bisceglie contro l’indiscussa capolista Audace Barletta.

Pesante stop interno per la Virtus Bisceglie, che era chiamata all’impresa contro un avversario dall’elevatissima caratura come l’Audace Barletta, una compagine che sta viaggiando a ritmi spediti verso il salto di categoria. I biancorossi passano in vantaggio al 24′ con il tiro a giro di Morra che apre le danze alla goleada. Al 32′ il bomber Lorusso realizza il raddoppio da sottoporta, tra le proteste della Virtus per un fallo ai propri danni non segnalato dal direttore di gara. Ad inizio ripresa gli ospiti allungano ulteriormente il divario ancora con Lorusso, che poi al 75′ firma la rete del poker, che gli permette di portare il pallone a casa. I biancazzurri recriminano le tante scelte arbitrali piuttosto discutibili, che hanno inevitabilmente indirizzato il match in favore della capolista, che ora si avvicina sempre più alla matematica promozione in Eccellenza. La squadra allenata da mister Di Corato invece resta inchiodata a quota 32 punti, non riuscendo ad ottenere un risultato positivo in una sfida decisamente proibitiva, ma ha la possibilità di voltare pagina già a partire dal delicato derby contro il Don Uva in programma la prossima giornata.

Prosegue il periodo senza vittorie per il Don Uva Calcio, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Borgorosso Molfetta. Si ripete lo stesso risultato maturato all’andata, che comunque permette ai biancogialli di muovere la classifica ed incrementare preziosi punti salvezza. In una graduatoria che si presenta molto corta nella parte centrale, la compagine biscegliese può scrollarsi di dosso le ultime deludenti uscite e dar vita ad un importante cambio di passo nei prossimi impegni, che sulla carta appaiono decisamente alla portata della squadra guidata da mister Muserra.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO UFFICIO STAMPA DON UVA