Promozione: la Virtus Bisceglie si gioca la salvezza nel playout contro il Real Siti

Si decide in novanta o, nel caso di disputa dei tempi supplementari, in centoventi minuti la stagione della Virtus Bisceglie, impegnata tra le mura amiche del “Di Liddo” nel playout del campionato di Promozione contro il Real Siti, in programma oggi pomeriggio con calcio d’inizio fissato alle ore 16:30.

Come avvenuto la scorsa stagione, i biancazzurri si giocano la permanenza nel secondo torneo regionale nell’appendice degli spareggi playout. Lo scorso anno al termine di una partita epica, decisa dalla rovesciata del portiere Musacco a pochi istanti dal termine dei tempi supplementari, la Virtus riuscì ad assicurarsi la salvezza a scapito del Santeramo. L’obiettivo in casa biscegliese è ovviamente quello di replicare l’esito positivo della scorsa stagione, possibilmente con meno patemi d’animo, al cospetto di un avversario molto ostico che si è conquistato l’accesso ai playout nello scontro diretto contro l’Apricena dello scorso fine settimana. Il pareggio per 1-1 al termine del derby ha consentito al Real Siti la possibilità di toccare quota 39 punti in classifica, mantenere la sedicesima posizione e quindi di disputare lo spareggio, condannando alla retrocessione i conterranei dell’Apricena.

Sul fronte opposto i biancazzurri approcciano il playout con un pizzico di rammarico per aver visto sfumare la salvezza diretta nonostante la vittoria ottenuta contro il San Severo nell’ultimo turno e, soprattutto, il bottino di 42 punti conquistato nell’arco del torneo. I meccanismi sfavorevoli legati alla classifica avulsa con il Noicattaro hanno penalizzato la Virtus che, pur chiudendo a pari merito con i baresi, sono stati relegati al tredicesimo posto e costretti al playout a causa di una classifica molto corta, sintomo di un campionato decisamente equilibrato nella zona medio-bassa della graduatoria. Il fatto di poter contare su due risultati su tre è certamente un vantaggio per i biscegliesi che, tuttavia, puntano a chiudere il discorso con una vittoria entro i novanta minuti puntando sul momento di forma dell’esperto Caputo, autore di una tripletta nell’ultimo turno di stagione regolare.

L’incontro tra Virtus Bisceglie e Real Siti sarà diretto dalla terna arbitrale composta da Francesco D’Erario di Bari coadiuvato dagli assistenti Tommaso Elia Morelli di Barletta e Vincenzo Gramegna di Molfetta. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)