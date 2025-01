Promozione: la Virtus Bisceglie si arrende nel finale, pesante batosta per il Don Uva

Il girone d’andata del campionato di Promozione Puglia, si conclude con un doppio stop per Don Uva e Virtus Bisceglie. I biancogialli subiscono una larga sconfitta per 6-2 sul campo della Virtus Palese, mentre i biancazzurri vengono beffati nel finale contro il Mola, che si impone per 1-2.

La Virtus Bisceglie viene sconfitta di misura in pieno recupero nel confronto con la Virtus Mola, al secondo posto in graduatoria. Buona partenza per i padroni di casa, che si rendono pericolosi prima con De Marco e poi con Losapio. Ghiotta opportunità costruita da Dascoli alla mezz’ora di gioco, ma Caputo non riesce a finalizzare. Al 65′ gli ospiti passano in vantaggio con una conclusione dalla distanza di Strippoli, che si insacca nella porta difesa dall’incolpevole Sibio, complice anche l’aiuto del palo. Il Mola resta in dieci uomini all’83’ per doppia ammonizione di D’Addabbo. La Virtus riesce a sfruttare la superiorità numerica, pareggiando i conti al 90′ con il rigore procurato e trasformato da Amorese. In pieno recupero arriva però la beffa per i biancazzurri, che subiscono la rete decisiva di Fiorentino direttamente da calcio d’angolo, che regala la vittoria al Mola. La squadra allenata da mister Di Corato è costretta ad arrendersi nel finale, in una partita ricca di episodi sfortunati. La Virtus chiude il girone d’andata al terzultimo posto con 15 punti totalizzati, che non rendono giustizia all’importante percorso di crescita della compagine biscegliese. Ora occorre voltare pagina già a partire dal prossimo impegno casalingo contro il San Severo.

Il Don Uva non riesce a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime sfide e cede alla Virtus Palese con il netto risultato di 6-2. Il match viene indirizzato a favore dei padroni di casa già nella prima frazione, che si conclude 3-0, con la doppietta di Ventura e la rete di Lanave. La Virtus Palese dilaga nel secondo tempo con Fumai e Kijera. A dieci minuti dal termine il gol realizzato da Conte non cambia la sostanza del match. Nel finale di gara arrivano le reti di Cannito per il Palese e di D’Addato a favore dei biancogialli. La pesante sconfitta rimediata dalla squadra allenata da mister Muserra non cambia la situazione in classifica, con il Don Uva che chiude il girone d’andata al settimo posto a quota 27 punti. Nel prossimo appuntamento la compagine biscegliese sarà impegnata sul campo del Bitritto.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI