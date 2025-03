Promozione: Virtus Bisceglie sfida la capolista Audace Barletta, spareggio salvezza per il Don Uva

La Virtus Bisceglie sfida la capolista Audace Barletta tra le mura amiche del Di Liddo, mentre il Don Uva sarà impegnato in uno spareggio salvezza a domicilio del Borgorosso Molfetta; questo il programma domenicale delle due formazioni nostrane impegnate nel girone A del campionato di Promozione, in campo rispettivamente alle 11:30 e alle 11:00 per la 29^ giornata di campionato.

Per i biancazzurri la sfida è la più difficile possibile, perché al Di Liddo arriva l’Audace Barletta prima della classe e dunque la Virtus è chiamata all’impresa, in quanto gli ospiti hanno perso una sola partita durante l’intero campionato, a Lucera ad inizio novembre, e hanno vinto la gara d’andata per 3-0. I biscegliesi però sono in un ottimo periodo di forma, culminato con due vittorie consecutive per 1-0 negli ultimi turni di campionato, e arrivano quindi al match con il giusto spirito per affrontare una sfida di questo calibro.

Per i biancogialli, invece, il momento non è dei più floridi: la vittoria manca dal 16 febbraio e la classifica dei biscegliesi è andata gradualmente peggiorando, arrivano a sfiorare le zone più calde della graduatoria. Per il Don Uva adesso la sfida al Borgorosso rappresenta uno snodo importante per fare punti e toglierne alla concorrenza, essendo i padroni di casa immediatamente al di sopra dei diretti avversari in classifica. Borgorosso che però, dopo un ottimo periodo di forma in avvio di anno solare, adesso affrontano un periodo di flessione, con una vittoria nelle ultime quattro partite, e dunque non arrivano alla sfida al Don Uva nelle migliori condizioni: una buona notizia per i biancogialli.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI