Promozione: Virtus Bisceglie cerca l’impresa a Lucera, per il Don Uva in palio punti playoff

La Virtus Bisceglie cerca l’impresa sul campo del Lucera 5° in classifica, per il Don Uva in palio punti importanti per cercare di avvicinare la zona play-off; questo il computo delle sfide in programma all’indomani del 14° turno del girone A del campionato di Promozione, in cui le formazioni biscegliesi affrontano sfide diverse in diversi momenti di forma.

Non è un momento facile per la formazione biancazzurra, reduce dalla sconfitta nel derby contro i biancogialli e adesso pericolosamente vicina alla zona retrocessione diretta, che dista solo tre lunghezze. Ad un momento di forma precario in casa Virtus, una vittoria nelle ultime nove giornate, si aggiunge anche un calendario che certamente non aiuta, essendo in programma per questa settimana domenica un’ardua sfida sul campo del Lucera; attualmente al 5° posto in classifica e reduce da una vittoria esterna per 1-2 sul campo della Soccer Stornara, quindi un osso decisamente duro per i biscegliesi.

Momento diametralmente opposto invece per il Don Uva, reduce dalla splendida vittoria nel derby, la terza in quattro giornate, e in forte ascesa in un campionato equilibrato e dalla classifica corta; in cui i biancogialli sono passati in poche settimane dalla zona play-out a giocarsi un posto play-off, con l’ultimo posto della griglia che adesso dista solo tre punti ed è occupato proprio dal Lucera sopracitato. Il calendario sembra strizzare l’occhio al buon momento di forma del Don Uva, perché i biancogialli ospiteranno il Troia; formazione in piena zona retrocessione e in forte difficoltà, con appena otto punti conquistati in tredici giornate, e che sembra quindi essere decisamente alla portata di una squadra in fiducia come questa.

FOTO DI SALVATORE ROMANELLI – FACEBOOK DON UVA