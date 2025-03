Promozione: incroci importanti per Don Uva e Virtus Bisceglie

Incroci importanti per Don Uva e Virtus Bisceglie nel 27° turno del girone A del campionato di Promozione, in cui le due formazioni nostrane saranno impegnate in degli scontri diretti a partire dalle 15:00 di domani.

I biancogialli devono cercare di mantenere le distanze dal San Severo, che si trova a -4 e punterà sul fattore campo per portarsi a -1 dai biscegliesi, mentre i biancazzurri affrontano tra le mura amiche del Di Liddo il Capurso, formazione attualmente a pari punti con la Virtus.

Per il Don Uva il momento non è dei migliori: la vittoria manca da tre giornate e nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta interna per 1-3, seppur contro una corazzata come la Virtus Mola. Adesso i biancogialli hanno perso terreno sulle formazioni di medio alta classifica e devono stare attenti a non essere risucchiati nella lotta salvezza; dovranno quindi necessariamente fare punti in casa del San Severo, a distanza di sole quattro lunghezze dalla formazione biscegliese, ma reduce da tre sconfitte consecutive e dunque un avversario che non potrà puntare sull’inerzia del momento.

Periodo difficile anche per la Virtus Bisceglie, reduce da una sconfitta per 3-0 contro il San Marco che ha rallentato la rimonta salvezza dei biancazzurri; che però adesso hanno l’opportunità, in casa, di rifarsi in uno scontro diretto contro un avversario in difficoltà come il Capurso; reduce da sei sconfitte consecutive.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI