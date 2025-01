Promozione: importanti snodi per Don Uva e Virtus Bisceglie

Impegni delicati per Don Uva Calcio e Virtus Bisceglie nel diciannovesimo turno del girone A di Promozione Pugliese. I biancogialli provano a dare conferma agli ottimi risultati casalinghi nel match contro il San Marco, mentre i biancazzurri cercano la svolta nella trasferta di Santeramo.

Don Uva a caccia di un altro successo tra le mura amiche del “Di Liddo” nella sfida in programma domenica alle 11:30 contro il San Marco, avanti di cinque lunghezze sulla compagine biscegliese. I biancogialli sono imbattuti in casa da ben cinque partite e non hanno alcuna intenzione di interrompere la striscia positiva. Gli avversari sono reduci dalla sconfitta contro la capolista Audace Barletta e vogliono evitare un altro stop per non perdere terreno dalle squadre di testa. All’andata le due squadre si sono divise la posta in palio con un pareggio senza reti, ma questa volta i ragazzi allenati da mister Muserra hanno tutte le carte in regola per ottenere una vittoria e restare agganciati al treno dei playoff.

Vietato sbagliare per la Virtus Bisceglie, a secco di vittorie da tre partite, che si prepara alla trasferta sul campo del Football Club Santeramo in programma domenica alle 15:30. Anche i padroni di casa vivono un periodo difficile in cui i risultati stentano ad arrivare, con la vittoria che manca da ben cinque giornate. All’andata il Santeramo si è imposto con un netto 0-3, ma questa volta i biancazzurri hanno un’importante opportunità per prendersi una rivincita ed invertire la tendenza di risultati negativi. La squadra guidata da mister Di Corato ha un necessario bisogno di punti per scalare la classifica verso piazzamenti più sicuri, mentre dall’altra parte gli avversari sono chiamati ad ottenere un successo per evitare di essere risucchiati nella zona calda della graduatoria.

FOTO UFFICIO STAMPA DON UVA CALCIO