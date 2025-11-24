Promozione: importante vittoria per il Don Uva, si ferma la Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Giornata di Promozione dai due volti per le portacolori biscegliesi impegnate nel girone A del secondo torneo calcistico regionale che, nei match valevoli per la dodicesima giornata, raccolgono una vittoria ed una sconfitta.

Nell’anticipo delle ore 11 il Don Uva conquista tre punti fondamentali superando al “Di Liddo” il Molfetta con il punteggio di 2-0. L’avvio di partita è favorevole agli ospiti che si fanno vedere dalle parti di Napoletano per ben tre volte nei primi venti minuti ma sia Camara sia Obama peccano in fase realizzativa con il primo ipnotizzato dal portiere biscegliese. Nel primo tempo la spinta molfettese è costante e al 25’ la punizione di Roque colpisce in pieno la traversa. Il Don Uva si scuote solo dopo la mezz’ora con Cepele che costruisce il primo pericolo per i biancogialli sugli sviluppi di un corner, palla fuori di pochissimo. La prima frazione è davvero complessa per i biscegliesi che vengono nuovamente salvati da Napoletano al 35’, bravissimo a chiudere la porta su D’Onofrio. Le prodezze del portiere biscegliese preservano lo 0-0 fino all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi il Don Uva cambia atteggiamento e inizia a costruire pericoli prima con Cepele al 52’ e, successivamente, con una punizione di Preziosa allo scoccare dell’ora di gioco. La pressione dei padroni di casa si concretizza al 66’ quando il neoacquisto Caldarulo approfitta di un errato disimpegno degli ospiti per insaccare a porta vuota su assist di Petrignani. Lo svantaggio pesa come un macigno sul morale dei molfettesi che sessanta secondi più tardi rischiano nuovamente di capitolare sulla doppia conclusione di Franklin che trova l’opposizione dell’estremo ospite. Poco male per il Don Uva che trova comunque il raddoppio al 71’. Petrignani effettua un cross preciso per Conte che si gira e con un delizioso tiro mette la palla all’angolino dove Gomes non può nulla. Il 2-0 indirizza definitivamente la gara sebbene il Molfetta nel finale prova a riaprirla in più occasioni con Fiorentino e Obama ma in entrambe le circostanze Napoletano risponde presente sugellando una prestazione sontuosa. Il triplice fischio sancisce una vittoria importantissima per la squadra di mister Carlucci arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza.

Nel posticipo delle ore 18.30 la Virtus Bisceglie rimedia una pesante sconfitta per 3-0 sul neutro del “Diomede” di Bari, domicilio del Noicattaro. Inizio di gara davvero complesso per i biscegliesi che subiscono due reti nel primo segmento di gioco. I padroni di casa, infatti, partono fortissimo e già al 7’ serve l’intervento di Quagliarella per negare la gioia del gol a Fieroni. Tre giri di lancette più tardi lo stesso Fieroni non sbaglia trovando l’1-0. Gli ospiti tentano una reazione con un colpo di testa di Caputo ma al 16’ il Noicattaro raddoppia con D’Addabbo bravo a sfruttare la chance da posizione favorevole. Il 2-0 pesa come un macigno sulla Virtus che nel primo tempo fatica a reagire ad eccezione di un’incornata di Caputo parata da Colagrande.

Al rientro dall’intervallo i biscegliesi provano a riaprire il match ma la doppia occasione capitata sui piedi di Patierno viene vanificata dal giovane calciatore ospite. La Virtus appare più propositiva in avvio di ripresa ma al 61’ subisce il tris di Fieroni che chiude definitivamente la gara. Doppietta per l’attaccante di casa che sfrutta un’incertezza difensiva e supera Quagliarella. Nonostante il punteggio gli ospiti non si arrendano e provano a siglare quantomeno la rete della bandiera ma i tentativi di Patierno al 73’ e Piombarolo al 75’ sono neutralizzati da Colagrande al pari dell’insidioso calcio d’angolo di Porcelli a quattro minuti dal novantesimo.

In virtù dei risultati maturati la classifica vede ora il Don Uva e la Virtus Bisceglie appaiate a quota 13. I biancogialli, alla seconda vittoria consecutiva, agganciano dunque i biancazzurri giunti alla quinta sconfitta in campionato. Nel prossimo turno, in programma domenica 30 novembre, la Virtus ospiterà al “Di Liddo” il Cosmano Sport Foggia mentre i ragazzi di mister Carlucci faranno visita al Real Siti. (FOTO: UFFICIO STAMPA DON UVA CALCIO 1971)

