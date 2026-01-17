Promozione: impegni probanti per Don Uva e Virtus Bisceglie

Impegni probanti per Don Uva e Virtus Bisceglie in questo 20° turno del girone A del campionato di Promozione: i biancogialli ospiteranno alle 11:15 di domani al Di Liddo il San Marco, secondo in classifica, mentre i biancazzurri saranno impegnati a partire dalle 15:00 sul campo della Virtus Palese.

Entrambe le formazioni nostrane si sono dimostrate pronte e performanti in questa prima metà di campionato, occupando stabilmente la parte centrale della classifica. Adesso, però, le biscegliesi dovranno dar seguito a quanto di buono fatto nella prima parte di stagione per soddisfare le loro ambizioni di salvezza tranquilla, seppur questo turno di campionato potrebbe riservare loro delle fatiche non indifferenti: San Marco e Virtus Palese sono due delle formazioni più attrezzate del torneo e occupano stabilmente due dei posti della griglia play-off. Il San Marco si è imposto finora come seconda forza del campionato e conta quaranta punti all’attivo, con l’ultima uscita che è esplicativa del potenziale dei prossimi avversari di mister Carlucci e i suoi: un secco 4-0 inflitto ai danni del Lucera Calcio. La Virtus Palese è invece a quota trentuno punti ed è reduce da un pareggio esterno per 2-2 sul campo del Noicattaro, ma sarà un avversario ugualmente ostico per la Virtus, che dovrà scontrarsi anche con il fattore campo.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI