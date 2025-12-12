Promozione: impegni d’alta classifica per Don Uva e Virtus Bisceglie

Impegni di alta classifica per Don Uva e Virtus Bisceglie nel 15° turno del girone A del campionato di Promozione: alle 11:00 di domenica i biancogialli ospitano al Di Liddo il Cosmano Sport terzo della classe, mentre alle 16:00 i biancazzurri saranno impegnati sul campo del Norba Conversano sesto, ma a soli tre punti dal secondo posto.

È un buon momento per entrambe le formazioni biscegliesi, reduci ciascuna da degli ottimi momenti di forma, culminati con le vittorie nell’ultimo turno. La formazione di mister Carlucci ha superato per 1-0, tra le mura amiche, una delle compagini più attrezzate della classe come la Virtus Palese; mentre gli uomini di mister Bovino hanno espugnato Corato con il punteggio di 1-2.

Adesso però la difficoltà cresce e gli impegni per le formazioni nostrane si fanno ancora più intensi: Cosmano Sport e Norba Conversano fanno entrambe parte del gruppo delle inseguitrici della schiacciasassi Soccer Trani, una porzione di classifica che va dal secondo al sesto posto e che vede cinque squadre in appena tre punti. Potrebbe essere però il momento giusto per affrontare queste squadre per Don Uva e Virtus, visto che nell’ultimo turno, sia il Cosmano Sport, sia il Norba Conversano, sono incappate in dei passi falsi: i primi sono stati fermati in casa dalla Real Siti con il punteggio di 2-2, mentre i secondi sono usciti sconfitti per 4-2 dal campo del San Marco.

(Credit foto: Sergio Porcelli)