Promozione: Don Uva ospite della capolista, Virtus in casa con l’ultima della classe

Impegni agli antipodi per le formazioni biscegliesi impegnate nel girone A del campionato di Promozione; con il Don Uva che sarà ospite della capolista Audace Barletta alle 15:00 di domenica sul neutro di Canosa, causa concomitanza di impegni con l’SSD Barletta, mentre la Virtus Bisceglie ospiterà allo stesso orario il fanalino di coda Molfetta Sportiva; match validi per la 21° giornata di campionato.

Missione difficile quella dei biancogialli, reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Capurso nell’ultimo turno, e che adesso devono cercare di superare una formazione come quella barlettana; che ha vinto diciannove partite su venti disputate e perdendo solo in un’occasione, sul campo del Lucera nella 9° giornata, e che quindi rappresenta la più ardua sfida possibile per la formazione biscegliese. Biancogialli che sono reduci da due k.o. consecutivi, ma che hanno gestito bene il temibile avversario nella gara di andata, terminata sul risultato di 0-1, il che può far sperare agli ospiti la possibilità di fare uno sgambetto alla prima della classe.

La Virtus viene invece da un pareggio per 1-1 in casa contro la Soccer Trani e si prepara adesso alla seconda gara consecutiva tra le mura amiche, la quale sembra la migliore possibile; occupando gli avversari della Molfetta Sportiva l’ultimo posto in graduatoria e avendo perso tutte le partite del campionato corrente, compresa la gara di andata in cui i biancazzurri hanno vinto per 1-5. La Virtus Bisceglie deve quindi assolutamente trionfare e cercare così di risalire una classifica che adesso la vede pienamente coinvolta nelle zone più calde.

FOTO DI SERGIO PORCELLI