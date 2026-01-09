Promozione: il Don Uva sfida la capolista, match casalingo per la Virtus Bisceglie

Nuovo turno di campionato per Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 11 Gennaio entrambe alle ore 14.30, per disputare la seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione girone A.

Gara dal coefficiente di difficoltà molto elevato per i biancogialli i quali saranno di scena al “Comunale” di Trani per affrontare la capolista Soccer Trani. I padroni di casa sono largamente favoriti considerando la posizione in classifica (+13 sulla seconda) e puntano a fare bottino pieno per riscattarsi dal mezzo passo falso con il fanalino di coda Virtus Andria. I biancogialli invece, puntano a fare lo sgambetto alla prima della classe per risalire posizioni in classifica e magari risucchiare punti dalle compagini che la precedono. All’andata i ragazzi di Moscelli si imposero per 1-0 grazie al gol di Lucarelli dopo 7′ di gioco.

Dare continuità al successo esterno con il Molfetta. E’ questo l’obiettivo della Virtus Bisceglie che ospiterà al “Di Liddo” l‘Atletico Gargano. Tra le due compagini vi sono quattro punti di differenza (24 per la Virtus contro i 20 dei garganici) quindi si prospetta una gara molto equilibrata. Gli ospiti sono reduci dal pareggio interno con il Norba Conversano e, nell’ultima trasferta disputata, hanno sbancato il “Comunale” di Corato per 1-0. Nel match d’andata il Gargano vinse per 1-0.

Foto. Cristina Pellegrini