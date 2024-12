Promozione: il Don Uva cerca punti playoff, scontro salvezza per la Virtus

Il Don Uva cerca punti play-off in casa a partire dalle 11:00 contro il Real Siti, la Virtus Bisceglie, invece, si prepara ad un fondamentale scontro salvezza in casa della Soccer Stornara alle 14:30; questo il computo all’indomani del sedicesimo turno del girone A del campionato di Promozione.

I biancogialli si stanno rendendo protagonisti di una rimonta incredibile, che adesso li vede a solo tre lunghezze dalla zona play-off. Un’impetuoso 0-10 sul campo della Molfetta Sportiva è stato il coronamento perfetto di sei risultati consecutivi, di cui cinque vittorie, in cui figurano anche una vittoria nel derby e un 5-0 casalingo al Troia; rendimento che adesso i biscegliesi vogliono proseguire contro una formazione come il Real Siti, a quota venti punti in classifica e appena fuori dalle zone calde; dunque un avversario che il Don Uva può battere per proseguire il proprio momento magico.

Umore diverso in casa biancazzurra, ma squadra in netta ripresa; essendo la Virtus tornata alla vittoria nello scorso turno dopo tre battute d’arresto consecutive, con il 4-1 rifilato ad un malcapitato Cosmano Sport che ha riportato punti e morale alla formazione biscegliese. La situazione resta difficile, con la Virtus che occupa la 16° piazza, ma che può risalire la china seguendo l’esempio dei cugini biancogialli e può iniziare proprio da uno scontro diretto come quello in casa della Soccer Stornara; che precede in classifica i biancazzurri a sedici punti in classifica, appena due in più dei biscegliesi, e che quindi rappresenta una ghiotta occasione per farsi spazio in un’affollata e difficile lotta salvezza.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI – FACEBOOK VIRTUS BISCEGLIE