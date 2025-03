Promozione: Don Uva cerca il colpo contro il Mola, scontro salvezza per la Virtus Bisceglie

Il Don Uva cerca l’impresa contro la Virtus Mola, seconda forza del campionato, tra le mura amiche del Di Liddo a partire dalle 11:00, scontro salvezza per la Virtus Bisceglie in casa del Real Siti alle 15:00; questo il programma domenicale delle due formazioni nostrane impegnate nel girone A del campionato di Promozione.

I biancogialli sono reduci da un pareggio a reti bianche in casa della Soccer Stornara, un risultato dal sapore agrodolce per i biscegliesi; in quanto hanno certamente allungato la loro striscia di risultati utili consecutivi, ma lasciando dei punti per strada, facendosi scavalcare dal Soccer Trani. Adesso però per il Don Uva arriva un match dal coefficiente di difficoltà elevato; in quanto i prossimi avversari saranno i secondi della classe, ovvero quella Virtus Mola che all’andata si impose nel suo campo per 2-0 sui biscegliesi. La partita sarà ostica per i padroni di casa chiaramente, ma questi hanno già dimostrato contro l’Audace Barletta, ad esempio, di poter fermare una compagine di testa.

Sponda Virtus invece c’è un match delicato sul campo del Real Siti, trasferta che mette in palio pesanti punti salvezza, vista la vicinanza in classifica delle due formazioni, entrambe in zona play-out. I biancazzurri sono reduci da un buon momento di forma, culminato dal pareggio interno contro il San Marco per 1-1 nell’ultimo turno, e nelle ultime settimane si stanno avvicinando sempre di più alle posizioni salvezza; perciò vincere uno scontro diretto in trasferta significherebbe tanto in termini di morale e classifica. Per farlo però i biscegliesi devono passare indenni sul campo di un Real Siti che non perde da tre partite ed è in buon momento di forma, fattore che renderà complessa la trasferta dei biancazzurri.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI