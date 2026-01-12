Promozione: il Don Uva cade a testa alta contro la capolista, pareggio casalingo per la Virtus Bisceglie

Il diciannovesimo turno del girone A di Promozione Puglia si chiude con la sconfitta di misura per 1-0 del Don Uva sul campo della capolista Soccer Trani e lo 0-0 tra Virtus Bisceglie ed Atletico Gargano.

Un Don Uva coriaceo combatte fino alla fine, dando filo da torcere all’indiscussa dominatrice del campionato, ma alla fine esce dal “Lapi” di Trani a bocca asciutta. Al 6′ i biscegliesi vanno vicini al vantaggio con il destro di D’Addato leggermente a lato. La squadra allenata da mister Carlucci rischia pochissimo per tutto il primo tempo, neutralizzando la qualità del collettivo tranese. Al 68′ i padroni di casa rompono l’inerzia del match con il cross di Rizzi a cercare Becerri, che fulmina Troilo e porta in vantaggio la Soccer Trani. Al 72′ l’espulsione di Montrone per proteste ravviva le speranze del Don Uva, che chiude il match in superiorità numerica. I tentativi di pareggiare i conti non giungono a buon fine ed i biancogialli sono costretti ad arrendersi. Resta comunque la buona prestazione sul campo della corazzata guidata da mister Moscelli, che continua la scalata verso il salto di categoria con dodici lunghezze di vantaggio sulla seconda. Il Don Uva rimane fermo al settimo posto a quota 27 punti e domenica prossima ospiteranno il San Marco, seconda forza del girone.

La Virtus Bisceglie non va oltre il pari tra tante polemiche e recriminazioni nella sfida contro l’Atletico Gargano, terminata a reti bianche. Buon avvio di gara dei biancazzurri che al 20′ sfiorano il gol con Muciaccia, che spreca a tu per tu contro il portiere avversario Cristallo. In chiusura di frazione altra ghiotta opportunità con la girata di Caputo che si spegne a lato di un soffio. Nella ripresa la Virtus alza i giri del motore alla ricerca del gol, che arriva al 73′ e porta la firma di Dell’Olio su assist di Patierno. L’assistente però segnala una posizione di fuorigioco inesistente, annullando la rete tra lo sconcerto generale. Gli ospiti restano in dieci uomini all’81’ per via del doppio giallo ai danni di Molina. L’assalto finale dei biscegliesi non sortisce però gli effetti sperati. Il gruppo allenato da mister Bovino è costretto ad accontentarsi del pari, salendo al decimo posto con 25 punti all’attivo. Nel prossimo turno Dell’Olio e compagni faranno visita alla Virtus Palese, attualmente quarta in graduatoria.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI