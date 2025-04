Promozione: il derby Don Uva-Virtus Bisceglie si giocherà al “Gustavo Ventura”

L’atteso derby cittadino tra Don Uva e Virtus Bisceglie, valido per la trentesima giornata del campionato di Promomozione girone A, si giocherà eccezionalmente allo stadio “Gustavo Ventura” domenica 6 aprile alle ore 11.

A dare l’ufficialità della notizia e l’ufficio stampa del Don Uva Calcio, “Si tratta di un evento di portata storica – si legge nella nota – visto che il Don Uva calcherà il terreno di gioco del prestigioso primo stadio della città dopo oltre vent’anni. La società, dunque, ci tiene a ringraziare l’Amministrazione comunale, nella figura del sindaco Angelantonio Angarano, per questa bella opportunità che dà modo a tutti i supporter e interessati di seguire la gara, non essendoci limiti di numero come accade al “Di Liddo”.

Foto: Cristina Pellegrini