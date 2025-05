Promozione: giornata di verdetti per Don Uva e Virtus Bisceglie

È giunta al termine la stagione regolare del girone A di Promozione Pugliese. Domenica alle 16:30 Don Uva e Virtus Bisceglie sono attesi da due impegni cruciali in ottica salvezza. I biancogialli attendono la Virtus Palese, mentre i biancazzurri affronteranno la seconda forza del girone nella trasferta di Mola.

Discorsi apertissimi nella bagarre per la salvezza diretta, che coinvolgono numerose squadre, tra cui le due compagini biscegliesi. Negli ultimi 90 minuti il Don Uva si gioca tutto nella sfida tra le mura amiche del “Di Liddo” contro la Virtus Palese, quarta in classifica. Nel match d’andata i biancogialli hanno rimediato una sonora sconfitta per 6-2, ma adesso la motivazione differente delle due squadre potrà fare la differenza. Anche solo un pareggio consentirebbe al gruppo guidato da mister Muserra di assicurarsi la salvezza, senza considerare i risultati delle inseguitrici.

La Virtus Bisceglie è chiamata a riscattare il passo falso casalingo contro lo Stornara, che ha complicato la missione salvezza. I tentativi di rimonta dei biancazzurri si concentreranno nell’ultimo atto stagionale sul campo di una formazione molto attrezzata, come il Mola. La squadra allenata da mister Di Corato, attualmente quattordicesima a quota 41 punti, è costretta ad ottenere i tre punti per sperare di evitare i playout. Nel girone d’andata gli avversari si sono imposti in trasferta, ma stavolta i biscegliesi possono contare su una maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Ora non resta che dare la parola al campo, che emetterà le ultime sentenze.

FOTO UFFICIO STAMPA DON UVA