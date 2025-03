Promozione: giornata da dimenticare per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Il ventiseiesimo turno del girone A di Promozione Pugliese va in archivio con le due sconfitte rimediate dalle compagini biscegliesi. Il Don Uva si ferma in casa contro l’ottimo Mola con il risultato di 1-3, mentre la Virtus Bisceglie si arrende nello scontro salvezza sul campo del Real Siti per 3-0.

La Virtus Bisceglie non riesce a dare continuità agli ultimi incoraggianti risultati, subendo un’importante battuta d’arresto sul sintetico del Real Siti. Il match inizia subito in salita per i biancazzurri, con la rete realizzata al 9′ da Pergola, che approfitta di un’ingenuità difensiva e porta in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti provano a reagire, sfiorando il pari al 35′ prima con il tiro di Caputo e poi con Campanale, che non trova la porta sulla ribattuta. Appena quattro minuti più tardi l’ottima girata di De Marco viene respinta dal portiere avversario, che si fa trovare pronto anche in questa circostanza. Nella ripresa i biscegliesi calano decisamente di ritmo ed il Real Siti sale in cattedra, chiudendo i conti con il penalty trasformato da Pipoli al 67′ e la rete di Botticelli al termine di un contropiede due minuti dopo, che mette in cassaforte il match. La squadra guidata da mister Di Corato frena bruscamente il proprio cammino di crescita, perdendo punti preziosi in chiave salvezza. Sicuramente sarà cruciale il prossimo incrocio casalingo contro il Capurso, che si trova appaiato alla Virtus a quota 26 punti.

Stop interno per il Don Uva Calcio, che non riesce a centrare il quarto risultato utile consecutivo contro il Mola, un avversario dalla caratura elevata che si trova saldo al secondo posto in classifica. Ottima partenza dei padroni di casa, che sbloccano subito il match dopo appena due minuti con la rete del bomber Camporeale, in doppia cifra nella classifica marcatori. Gli ospiti rispondono con l’eurogol di Loseto, che permette alla squadra allenata da mister Moscelli di rimettere i conti in parità prima dell’intervallo. Nel secondo tempo il Mola cresce di livello e intensità e completa la rimonta con il calcio di rigore realizzato da Chiumarulo. Infine la rasoiata di prima intenzione da parte di Lucarelli cala il tris, che condanna il Don Uva alla sconfitta finale. Ora il gruppo guidato da mister Muserra resta fermo a quota 36 punti, in attesa del prossimo incontro sul campo del San Severo.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO UFFICIO STAMPA DON UVA