Promozione: esordio vincente del Don Uva, Virtus Bisceglie fermata dal Molfetta / CLASSIFICA

Prima di campionato in chiaroscuro per Don Uva e Virtus Bisceglie che all’esordio del torneo di Promozione 2025/26 raccolgono una vittoria ed una sconfitta.

Buona la prima per i biancogialli di mister Carlucci che all’ultimo respiro violano il campo del Borgorosso Molfetta con un pirotecnico 2-3 propiziato dalla rete del classe 2007 Franklin. Il match del “Poli” è godibile e intenso e si sblocca al 20’ in virtù di un clamoroso autogol di Elia che porta in vantaggio il Don Uva. La reazione molfettese è veemente e, dopo un paio di tentativi andati a vuoto, Vitale trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio di rigore. L’altalena di emozioni continua e al 34’ gli ospiti si riportano in vantaggio grazie ad un’azione corale finalizzata da Binetti. L’1-2 dà morale ai biscegliesi che, nel finale di frazione, falliscono due buone opportunità per calare il tris peccando di precisione in fase realizzativa in particolare con Manzo al 42’. L’inizio della ripresa sorride invece ai padroni di casa che al 54’ trovano il 2-2 con Cubaj, freddissimo nel trasformare il penalty concesso dal direttore di gara. Questa volta è il Don Uva a reagire prontamente e al 62’ solo un miracoloso intervento di De Santis nega a Petrignani la gioia del gol. La partita resta intensa per tutto il secondo tempo con continui capovolgimenti di fronte che esaltano i due portieri. L’episodio chiave della sfida arriva a otto minuti dal novantesimo quando il Borgorosso resta in dieci in virtù dell’espulsione rimediata da Amoroso per fallo su Conte. L’uomo in più, infatti, galvanizza il Don Uva che si getta in avanti alla ricerca del gol partita. Uno degli ultimi assalti premia i biancogialli che con il velenoso diagonale di Franklin al 92’ portano a casa i primi tre punti stagionali.

Non sorride, invece, la Virtus Bisceglie che, al “Di Liddo” cede al blasonato Molfetta con il punteggio di 0-2. I ragazzi di mister Strippoli sprecano in zona gol lasciando via libera agli ospiti, al contrario molto cinici sotto porta e abili a far propria l’intera posta in palio. Prima frazione godibile con le due squadre pronte ad approfittare di eventuali errori avversari. I padroni di casa si fanno preferire sul piano del gioco ma sono gli ospiti a trovare il vantaggio al 35’ su un ribaltamento di fronte. La Virtus infatti reclama un rigore per un fallo di mano non ravvisato dall’arbitro, sul prosieguo dell’azione De Sario trova il gol del vantaggio scatenando le proteste biscegliesi, i quali protestano anche per una posizione di fuorigioco. Subita la rete, però, la Virtus fatica a reagire e all’intervallo si va al riposo sul punteggio di 0-1. La ripresa si apre con uno spunto di Patierno che sembra mostrare una Virtus più propositiva, ma dopo nemmeno tre giri di lancette dal rientro sul terreno di gioco il Molfetta trova il raddoppio grazie alla rete messa a segno da Obama, freddo nel superare Musacco in uscita. Lo 0-2 consegna di fatto la partita nella mani degli ospiti che gestiscono con tranquillità il duplice vantaggio sino al termine. La Virtus, infatti, avrebbe anche la palla per riaprire i giochi nel finale ma il rigore concesso dall’arbitro per fallo di mano su cross di Trawaly è stato fallito da Amorese certificando il difficile pomeriggio in zona gol dei biancazzurri.

Domenica prossima, nel secondo appuntamento del torneo, il Don Uva affronterà in casa la Soccer Trani, reduce dal 4-0 casalingo con la Virtus Andria mentre la Virtus sarà di scena sul campo dell’Atletico Gargano che all’esordio ha ceduto per 3-2 al Norba Conversano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

