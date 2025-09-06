Promozione: Virtus Bisceglie riceve il Molfetta, Don Uva in casa del Borgorosso

È subito tempo di gare impoertanti per Virtus Bisceglie e Don Uva nella prima giornata del campionato di Promozione 2025-26, campionato che le formazioni nostrane vogliono approcciare nel migliore dei modi e per farlo dovranno superare ognuna le proprie rivali molfettesi. Domani, il Don Uva sarà impegnato alle 11:00 sul campo del Borgorosso Molfetta, mentre la Virtus riceve alle 15:30 al Di Liddo il Molfetta Calcio.

Don Uva subito con una trasferta difficile al “Paolo Poli” di Molfetta, un match che potrebbe rappresentare da subito una prova complicata per i ragazzi di mister Carlucci, novità in panchina per la stagione corrente, ma partita a cui i biancogialli arrivano preparati dopo un’estate intensa e volta al prepararsi al meglio alla nuova stagione.

La Virtus Bisceglie, invece, ospita il Molfetta Calcio, nobile decaduta dell’ultimo campionato di Eccellenza pugliese e con l’unico obiettivo per questa stagione di tornare nella Premier League pugliese. L’avversario sarà quindi tra i più probanti per i biancazzurri, che cercheranno comunque di fare risultato e che potranno contare anche su una serie di acquisti arrivati negli ultimi giorni che certamente rafforzeranno la rosa del club biscegliese: il centrocampista classe 2006 Francesco De Cillis e gli attaccanti classe 2005 Sebastian Magurean e Francesco Dell’Olio saranno elementi che aiuteranno sicuramente la Virtus nel corso della stagione. (Credit foto: Cristina Pellegrini)