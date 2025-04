Promozione: doppio importante successo per Don Uva e Virtus Bisceglie

Bilancio positivo per le due compagini nostrane, impegnate nel trentunesimo turno del girone A di Promozione Pugliese. Il Don Uva ritrova i tre punti con la larga vittoria esterna sul campo del Troia per 0-5, mentre la Virtus Bisceglie batte 3-2 il Lucera.

Successo di fondamentale importanza per il Don Uva, che torna a sorridere, vincendo agevolmente contro un avversario piuttosto abbordabile come il Troia. I biancogialli sbloccano il match nella prima frazione con la rete di Petrignani. Nella ripresa la squadra guidata da mister Muserra dilaga con le marcature di Selicati, Di Leo e la doppietta di Conte. Adesso i biscegliesi salgono a quota 41 punti a metà classifica, lasciandosi alle spalle la temuta zona playout. Nel prossimo turno il Don Uva avrà un’altra possibilità per incrementare punti nel match casalingo decisamente alla portata contro il fanalino di coda Molfetta Sportiva.

La Virtus Bisceglie non sbaglia un colpo e riesce ad avere la meglio nel match dall’alto coefficiente di difficoltà contro il Lucera. Succede tutto nel secondo tempo, con i biancazzurri che passano in vantaggio con Caputo, che poi raddoppia su calcio di rigore. Difrancesco cala il tris e mette in discesa la sfida, che si complica nel finale con le reti avversarie realizzate dai fratelli Ronald Media e Omari Bashir Innocent. Ora la squadra allenata da mister Di Corato, dopo aver conquistato il quarto prezioso successo nelle ultime cinque uscite, sale a 38 punti e resta pienamente in corsa per la salvezza diretta. La prossima giornata i biscegliesi saranno attesi dalla delicata trasferta sul campo del Cosmano.

FOTO UFFICIO STAMPA DON UVA