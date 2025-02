Promozione: doppio colpo per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Pomeriggio domenicale che sorride alle due compagini biscegliesi impegnate nel 23° turno del girone A del campionato di Promozione Pugliese. Il Don Uva espugna Lucera con il risultato di 1-2, la Virtus Bisceglie trionfa in rimonta 2-1 nel finale contro la Virtus Palese.

Il Don Uva Calcio ritrova una vittoria che mancava da quattro giornate, ottenendo un preziosissimo successo sul campo del Lucera. Sblocca il match al 27′ Conte, miglior marcatore biancogiallo. Pareggiano subito i padroni di casa con la rete realizzata da Iddi. In pieno recupero Petrignani riporta in vantaggio la squadra di mister Muserra, in un incontro deciso tutto nel primo tempo. I biancogialli ottengono tre punti di fondamentale importanza per la rincorsa ai playoff, che contribuiscono ad infondere entusiasmo al gruppo. Nel prossimo turno il Don Uva riceverà tra le mura amiche del “Di Liddo” il Cosmano.

Grande rimonta della Virtus Bisceglie, che sconfigge nel finale la Virtus Palese, in una partita che ha cancellato il netto divario in classifica tra le due squadre, fornendo una iniezione di fiducia al gruppo. Match subito in salita per i biancazzurri, con il vantaggio ospite siglato al 3′ da Ascenzio con un tiro dalla distanza non particolarmente irresistibile. Al 26′ Di Francesco rimette i conti in parità. Episodio cruciale al 43′, quando gli avversari si complicano la vita con il rosso diretto ai danni dell’estremo difensore Leuci per un fallo su Caputo lanciato a rete. A un minuto dal novantesimo i biscegliesi completano la rimonta con Dascoli, centrando il secondo successo casalingo consecutivo. Ora la squadra allenata da mister Di Corato sale a quota 22 punti in classifica, accorciando le distanze dalle dirette concorrenti nella zona playout. Nel prossimo turno i biancazzurri faranno visita al Troia, penultimo in graduatoria, con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati positivi.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI