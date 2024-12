Promozione: doppia goleada per Don Uva e Virtus Bisceglie

Vittorie straripanti per entrambe le compagini biscegliesi nella quindicesima giornata del Girone A del campionato di Promozione Puglia. Il Don Uva dilaga 0-10 sul campo del fanalino di coda Molfetta, mentre la Virtus Bisceglie si impone con un netto 4-1 nel match casalingo contro il Cosmano.

Prosegue la striscia di risultati utili del Don Uva, che conquista la terza vittoria consecutiva contro la Molfetta Sportiva, nella sfida andata in scena allo stadio “Poli”. I biancogialli dominano il match dall’inizio alla fine e passano subito in vantaggio dopo 5 minuti con la rete del capitano D’Addato. Al 39′ arriva il raddoppio di Camporeale, mentre sul finire del primo tempo Gadaleta cala il tris con un colpo di testa da corner. Doppietta di Camporeale ad inizio ripresa che aumenta ulteriormente il divario dagli avversari. Al 69′ l’inzuccata di Petrignani vale il 5-0 momentaneo, a cui segue appena due minuti dopo la zampata vincente di Conte. Il Don Uva non ha alcuna intenzione di fermarsi e sul finire di partita realizza altre reti con le doppiette di Cepele, Conte e Petrignani. Ora il gruppo allenato da mister Muserra sale al sesto posto in classifica, in attesa del prossimo impegno casalingo contro il Real Siti.

Esordio vincente per mister Di Corato sulla panchina della Virtus Bisceglie, capace di imporsi tra le mura amiche del “Di Liddo” contro il Cosmano, sesta forza del girone. I biancazzurri sbloccano il match dopo dieci minuti di gioco con Caputo sugli sviluppi di corner. Il bomber canosino realizza la doppietta al 20′ con un tiro velenoso che coglie di sorpresa il portiere avversario. Il match prosegue in discesa per i padroni di casa, complice il rosso diretto ai danni di Pipoli, che ha lasciato in inferiorità numerica la formazione dauna. Ad inizio ripresa Porcelli realizza una punizione defilata, che vale il momentaneo 3-0. Al 56′ anche la Virtus resta in dieci, con l’espulsione per somma di ammonizioni nei confronti di Caputo. I biancazzurri non si demoralizzato ed aumentano il vantaggio al 65′ con la rete di Difrancesco su assist di Vecchio. Al 72′ gli ospiti accorciano le distanze con il penalty trasformato da Vallario, che non cambia la sostanza del match. Prestazione di spessore per la squadra allenata da Di Corato, che incrementa il divario sulla zona retrocessione e si prepara alla trasferta di Stornara nel prossimo turno di campionato.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI