Promozione: Don Uva vuole uscire dalla serie negativa, Virtus a caccia della continuità

Settimo turno di campionato per Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo oggi, 19 Ottobre alle ore 15.30 per affrontare rispettivamente San Severo ed Apricena.

I biancogialli di Carlucci saranno di scena al “Ricciardelli” di San Severo contro la compagine locale. Una partita che si prospetta aperta ad ogni risultato vista la sete di punti delle due contendenti. Il Don Uva è in crisi di risultati da cinque gare mentre, il San Severo, non fa punti da tre partite e non vince un incontro dalla prima giornata. Emanuele Di Leo di Barletta è l’arbitro designato per l’incontro e sarà coadiuvato da Massimo Errico e Leonardo Circolone entrambi di Bari.

Proseguire quanto di buono fatto sinora. E’ questo l’intento della Virtus Bisceglie che, dopo la sconfitta di Coppa si rituffa in campionato ospitando al “Di Liddo” l’Apricena. I virtussini vengono dalla vittoria al fotofinish con il Real Siti e mettono nel mirino il terzo successo di fila per risalire ulteriori posizioni. La squadra ospite invece, punta ad ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta con il Noicattaro sette giorni fa. Dirigerà l’incontro Gianluca Lembo di Bari affiancato da Samuele Calamo di Brindisi e Ivan Lanubile di Taranto.

Foto: Ufficio stampa Don Uva