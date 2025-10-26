Promozione: Don Uva torna al successo, pari amaro per la Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Pomeriggio in chiaroscuro per le portacolori biscegliesi, impegnate nei match validi per l’ottava giornata del campionato di Promozione.

Nell’anticipo mattutino delle ore 11, il Don Uva torna al successo dopo oltre un mese e mezzo superando di misura tra le mura amiche del “Di Liddo” il Norba Mola. Una vittoria preziosissima e sofferta per i biancogialli, decisa dal guizzo di Conte in avvio di partita. Infatti, bastano appena tre giri di lancette al calciatore biscegliese per sbloccare la sfida con il secondo gol del proprio campionato. È la rete che decide l’incontro poiché grazie ad un’ottima fase difensiva e a una partita molto attenta per tutto l’arco dei novanta minuti, i padroni di casa riescono a respingere tutte le iniziative proposte dei baresi per cercare il pareggio.

Bicchiere mezzo vuoto, invece, per la Virtus Bisceglie che, nella gara disputatasi alle ore 14.30 allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”, impatta per 1-1 sul campo del fanalino di coda Virtus Andria, formazione che dopo otto giornate si sblocca cogliendo il primo punto nel torneo. Biscegliesi autori di una prestazione altalenante, ma capaci di chiudere i primi quarantacinque minuti in vantaggio grazie allo splendido calcio di punizione calciato da Camporeale al 6’. La gara sembra in controllo per gli ospiti ma al 54’ gli andriesi trovano l’episodio giusto per ristabilire l’equilibrio grazie al calcio di rigore trasformato con freddezza da Garbetta. Nell’ultimo segmento di partita le due squadre provano a portare a casa l’intera posta in palio ma peccano in zona gol. Il triplice fischio dell’arbitro certifica infatti l’1-1 finale.

I risultati odierni fanno muovere la classifica alle due formazioni cittadine. Il piccolo passo compiuto consente alla Virtus di issarsi a quota 11 in graduatoria mentre i tre punti conquistati dal Don Uva permettono ai biancogialli di balzare a quota 7 migliorando la propria posizione in zona playout. Nel prossimo turno, in programma domenica 2 novembre la Virtus Bisceglie riceverà la visita del Borgorosso Molfetta mentre il Don Uva sarà di scena in trasferta sul campo dell’Atletico Gargano. In settimana, però, i biancazzurri saranno impegnati nel match di ritorno del secondo turno della coppa di categoria contro la corazzata Soccer Trani. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE