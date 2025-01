Promozione, Don Uva torna a vincere, Virtus ko / CLASSIFICA

Domenica in chiaroscuro per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 11 Gennaio per disputare il diciottesimo turno del campionato di Promozione girone A.

Nell’anticipo mattutino, i biancogialli superano per 3-0 il Bitritto Norba. Le tre reti, siglate tutte nel primo tempo portano la firma di Camporeale al 5′ e 19′ e di Bruno su rigore al 40′. In virtù dell’affermazione esterna, il Don Uva sale a quota 30 punti consolidando la sesta posizione in graduatoria. Domenica prossima, i ragazzi di Muserra ospiteranno al “Di Liddo” il San Marco.

Cade invece la Virtus Bisceglie battuto per 3-1 dal San Severo. Ospiti in vantaggio dopo 2′ con Albano replicando al 45′ con una punizione di Consolazio. Nel finale di gara arriva la terza rete del San Severo con Stilla mentre, il pieno recupero, la Virtus accorcia le distanze con Caputo. I virtussini restano a 15 punti e nel prossimo turno se la vedranno con il Santeramo.

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini