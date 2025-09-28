Promozione: Don Uva sconfitto in casa, primo punto per la Virtus Bisceglie

Domenica avara di soddisfazioni per Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate nei match valevoli per la quarta giornata del girone A di Promozione. Le due formazioni cittadine, infatti, rimandano ancora l’appuntamento con la vittoria, ma i biancazzurri possono parzialmente sorridere per aver conquistato il primo risultato positivo del proprio campionato.

Nell’anticipo delle ore 11 cade tra le mura amiche il Don Uva di mister Carlucci, sconfitto per 0-2 dal Noicattaro al termine di un match nel quale i baresi si sono mostrati maggiormente cinici soprattutto nel primo tempo. La prima frazione, infatti, si rivela avara di emozioni per gran parte dei primi quarantacinque minuti di gioco al termine dei quali, però, la rete di Fieroni al 35’ spezza l’equilibrio in favore degli ospiti. Al rientro dall’intervallo i padroni di casa tentano in tutti i modi di riequilibrare la contesa esponendosi tuttavia alle ripartenze del Noicattaro che raddoppia con il neo entrato Caldarulo a venti minuti dal novantesimo. Lo 0-2 chiude virtualmente i giochi infatti il Don Uva non riesce, nel segmento finale, a riaprire la partita incappando nella terza sconfitta consecutiva nel torneo.

Riesce finalmente a muovere la classifica la Virtus Bisceglie che grazie alla rete di Di Franco nella ripresa rimonta il vantaggio iniziale del Lucera cogliendo in trasferta il primo punto in campionato. Un pareggio meritato per i biancazzurri, reduci dall’addio del tecnico Strippoli in settimana, al termine di una sfida molto combattuta. La gara del “Comunale” di Lucera si rivela molto bloccata nelle prime fasi a causa dell’importanza della posta in palio, con le due squadre ancora a secco di successi in stagione. A sbloccare la contesa è solamente una palla inattiva nel cuore della prima frazione con Sementino per i foggiani che svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e porta avanti i suoi. La Virtus ha il merito di non disunirsi e prima dello scadere dell’intervallo sfiora il pari con Camporeale, sfortunato nella circostanza. Nella ripresa gli ospiti non lesinano gli sforzi e vengono premiati al 63’ quando Di Franco sigla il meritato 1-1 riuscendo a rompere il tabù. I biscegliesi, infatti, dopo oltre trecentotrenta minuti trovano la via del gol sbloccandosi in campionato. Nell’ultimo segmento di partita i biancazzurri cercano anche di completare la rimonta la difesa foggiana regge fino al triplice fischio che sancisce il definitivo 1-1.

In virtù dei risultati odierni le due formazioni cittadine restano nei bassifondi della graduatoria. Il Don Uva fermo a quota 3 punti mentre la Virtus coglie il primo punto lasciando l’ultimo posto della classifica alla Virtus Andria. Nel prossimo turno, in programma domenica prossima, 5 ottobre, Virtus e Don Uva si ritroveranno faccia a faccia in un derby fondamentale e da non fallire per entrambe le squadre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

