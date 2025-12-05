Promozione: Don Uva riceve la Virtus Palese, scontro diretto per la Virtus Bisceglie

Quattordicesimo turno del girone A del campionato di Promozione: le formazioni nostrane sono alle prese con due impegni profondamente diversi. Domenica il Don Uva riceve la Virtus Palese alle 11:00 al Di Liddo, mentre alle 14:30 la Virtus Bisceglie sarà impegnata sul campo del Corato.

La sfida in programma per gli uomini di mister Carlucci è ardua, ma arriva nel miglior momento possibile: i biancogialli hanno risalito la graduatoria con le ottime prestazioni delle ultime settimane, culminate nell’importante vittoria per 1-2 sul campo della Real Siti nell’ultima giornata. Adesso i biscegliesi vogliono continuare a stupire e provare a fermare un’avversaria temibile come la formazione ospite, reduce da un mirabolante 5-0 interno rifilato alla malcapitata Virtus Andria, risultato che rende biancorossi il secondo miglior attacco del torneo, solo alle spalle della schiacciasassi Soccer Trani.

Per la Virtus invece, reduce da un ottimo pareggio interno contro una delle formazioni di vertice come il Cosmano Sport, la sfida sarà quella di raccogliere punti importanti su un campo difficile come quello del Corato, attualmente nono in classifica con diciassette punti ma a sole tre lunghezze dai biancazzurri, che con un successo potrebbero agganciare i neroverdi e ritrovarsi a centro gruppo. Ad aiutare la formazione biscegliese, il rendimento incostante dei padroni di casa, reduci infatti da una sconfitta di misura sul campo del Norba Conversano.

