Promozione: Don Uva ospita il fanalino di coda, scontro salvezza per la Virtus Busceglie

Manca sempre meno al termine della stagione regolare, quando siamo ormai giunti al terzultimo turno del girone A di Promozione Pugliese. Il Don Uva attende la squadra materasso della competizione, ovvero il Molfetta Sportiva, mentre la Virtus Bisceglie è attesa dal delicato confronto in ottica salvezza sul campo del Cosmano.

Match che si prospetta a senso unico quello in programma domenica alle 11 tra Don Uva e Molfetta Sportiva. Dopo un periodo piuttosto turbolento ed avaro di soddisfazioni, i biancogialli si sono scrollati di dosso lo stop subito nel derby contro la Virtus, ritrovando i tre punti nella scorsa uscita contro il Troia. Ora i biscegliesi attendono l’ultima in classifica, ancora a secco di punti e reduce da una pesantissima sconfitta dalle proporzioni assurde contro l’Audace Barletta, terminata 1-26. L’obiettivo della squadra allenata da mister Muserra è di replicare il largo successo ottenuto all’andata e fare un importante passo avanti in graduatoria.

Missione salvezza diretta per la Virtus Bisceglie, che non può sbagliare nella sfida esterna dall’altissima posta in palio contro il Cosmano. Gli avversari si trovano tre lunghezze avanti in classifica, ma i biancazzurri hanno collezionato ben quattro successi negli ultimi cinque incontri. Il collettivo guidato da mister Di Corato punterà a fare bottino pieno, proprio come nel match d’andata, per avvicinarsi ad una salvezza diretta che fino a poche settimane fa sembrava lontanissima.

FOTO UFFICIO STAMPA DON UVA