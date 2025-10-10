Promozione: Don Uva ospita il Corato, Virtus Bisceglie cerca continuità in trasferta

Nuovo impegno per Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 12 Ottobre per disputare la sesta giornata del torneo di Promozione girone A.

I biancogialli ospiteranno al “Di Liddo” il Corato (fischio d’inizio alle ore 11) con il chiaro intento di interrompere la striscia negativa di risultati che dura da quattro turni. I neroverdi sono reduci dal rotondo 5-0 sulla Virtus Andria e puntano a dare continuità al periodo positivo per avvicinarsi sempre più alle posizioni di testa. 4 i punti di differenza tra le due squadre. I neroverdi ne hanno conquistati 7 contro i 3 del Don Uva. Il Corato è allenato da Mister Mastroviti ed annovera gente con comprovata esperienza in categorie superiori come ad esempio Fanelli, Dispoto, Leonetti.

Alle 15.30 sarà la volta della Virtus Bisceglie che si recherà nella tana del Real Siti. I virtussini, allenati da mister Lionetti, sono con il morale a mille dopo la qualificazione in Coppa e la prima vittoria in campionato contro il Don Uva e puntano al secondo successo di fila per risalire in classifica. I locali invece, puntano a riscattare il ko maturato sette giorni fa con il Norba Conversano e cancellare lo zero dalla casella vittorie.

Foto: Ufficio stampa Don Uva