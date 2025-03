Promozione: Don Uva non va oltre il pari, pesante successo esterno per la Virtus Bisceglie

La ventottesima giornata del girone A di Promozione Pugliese va in archivio con una pioggia di gol nel match tra Don Uva e Santeramo, terminato 3-3, mentre la Virtus Bisceglie espugna Bitritto con il risultato finale di 0-1.

Girandola di emozioni al “Di Liddo” questa mattina nello scontro di mezza classifica tra Don Uva Calcio e Football Club Santeramo. Partenza con il botto per i biancogialli, che sbloccano il match dopo appena due minuti con la rete di Conte. Al 40′ gli ospiti rispondono con Panzarea, che rimette i conti in parità poco prima dell’intervallo. Ad inizio ripresa succede di tutto, con il Don Uva che ritrova il vantaggio al 53′ con Gadaleta, ma viene immediatamente raggiunto dal Santeramo con Telesca. Nemmeno il tempo di esultare che i biscegliesi tornano avanti con la doppietta personale di Gadaleta. A dieci minuti dal triplice fischio la squadra guidata da mister Muserra viene agguantata per la terza volta, con il 3-3 firmato da Abrescia. Resta il rammarico per non aver sigillato il match e centrato un successo che adesso manca da ben cinque incontri. I biancogialli muovono la classifica, restando appaiati proprio al Santeramo a quota 37 punti, in attesa della prossima sfida sul campo del Borgorosso Molfetta, che si prospetta altrettanto equilibrata.

Procede ad ampie falcate la scalata della Virtus Bisceglie verso la salvezza, grazie all’ottimo acuto esterno maturato sul campo del Bitritto Norba. Decide il match la rete realizzata al 68′ da bomber Caputo, infallibile a tu per tu con il portiere avversario, che permette ai biancazzurri di accorciare il divario dalla momentanea salvezza, ora distante solo tre lunghezze. Nel prossimo turno la squadra allenata da mister Di Corato è chiamata all’impresa nel match casalingo contro la capolista Audace Barletta.

