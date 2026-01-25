Domenica dolceamara per le biscegliesi Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 25 Gennaio per disputare il 21esimo turno del campionato di Promozione.
I biancogialli di Carlucci cedono per 1-0 al Noicattaro in virtù del calcio di rigore siglato da Fieroni maturando così la nona sconfitta nella stagione regolare e restano a quota 30 punti in classifica.
Va leggermente meglio alla Virtus Bisceglie che, al “Di Liddo” impatta in extremis per 2-2 con il Lucera. Locali in vantaggio al 47′ del primo con La Notte il quale concretizza l’assist di Porcelli. Nella ripresa, arrivano altre tre reti. Gli ospiti pareggiano i conti al 69′ con Prencipe il quale troverà la doppietta personale cinque minuti più tardi. A questo punto, gli uomini di Bovino cercano in tutti i modi di pareggiare i conti e trovano il sospirato 2-2 al 97′ con Caputo. Grazie al pareggio interno, la Virtus Bisceglie sale a quota 29 punti.
Domenica prossima ci sarà la stracittadina con fischio d’inizio alle ore 11.00.
Foto: Ufficio stampa Don Uva