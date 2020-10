Promozione, Don Uva in trasferta contro la Virtus Mola

Continua il campionato Promozione per il Don Uva, che domenica 25 ottobre sarà impegnato nella sfida esterna allo stadio “Caduti di Superga” contro la Virtus Mola Calcio. Sfida valevole per la quarta giornata.

Dopo tre giornate di campionato (2 pareggi e una sconfitta) e la recente eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spinazzola, i giocatori biscegliesi sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. La classifica presenta sul tragitto dei biancogialli un match sulla carta favorevole, vista l’ultima posizione in graduatoria occupata proprio dalla squadra barese. Un altro dato, da sfruttare al massimo per i ragazzi di coach Capurso, riguarda l’attacco della prossima avversaria, il peggiore di tutti i team con un solo gol messo a segno. L’inizio del campionato per la Virtus Mola Calcio conta tre sconfitte consecutive.

Il calcio d’inizio della partita è previsto alle 14.30 di domenica 25 ottobre. L’arbitro designato è Roberto Aratri (sezione di Bari), affiancato dai guardalinee della sezione di Barletta, Andrea Vitobello e Francesco Dimonte.