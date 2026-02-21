Promozione: Don Uva in trasferta a Conversano, Virtus Bisceglie contro il fanalino di coda

Venticinquesimo turno del girone A del campionato di Promozione: le formazioni nostrane sono attese da due impegni diametralmente opposti. Domani, alle 16:00, i biancogialli saranno protagonisti di uno scontro diretto per mantenere le distanze dalle zone calde della classifica sul campo della Norba Conversano, mentre i biancazzurri ospiteranno alle 15:00, al Di Liddo, il fanalino di coda Virtus Andria.

Dopo un rendimento eccezionale nelle ultime settimane, impreziosito dalle vittorie per 3-1 contro il San Marco e nel derby con la Virtus, la formazione allenata da mister Carlucci sta attraversando un fisiologico calo, con una sola vittoria nelle ultime quattro giornate. Il Don Uva dovrà però ritrovare continuità, perché la classifica è corta e avversari come il Conversano, pur distanti diverse posizioni, sono a sole tre lunghezze e avranno grande voglia di riscatto dopo l’inaspettato k.o. dell’ultimo turno sul campo della Virtus Andria, ultima in graduatoria.

I biancazzurri, invece, occupano una posizione scomoda in classifica a causa di risultati non eccelsi nelle recenti uscite e sono chiamati a fare punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. L’occasione è favorevole per i biscegliesi, visto che al Di Liddo arriva la Virtus Andria, fanalino di coda del campionato. Guai, però, a sottovalutare gli andriesi, reduci proprio dal successo contro la Norba Conversano e capaci, nella gara d’andata, di imporre il pareggio alla Virtus.

Foto di Sergio Porcelli