Promozione: Don Uva in cerca di riscatto, Virtus a caccia di punti salvezza

Si ritorna in campo a distanza di ben tre settimane, in vista della trentunesima giornata del girone A di Promozione Pugliese, con le due compagini biscegliesi impegnate domenica alle ore 16:30. Il Don Uva ha l’imperativo di vincere contro il Troia per allontanarsi dalla zona playout, mentre la Virtus Bisceglie ospita il Lucera con l’obiettivo di muovere la classifica.

Necessario invertire la rotta al più presto per il Don Uva, che non trionfa da ben sette turni. La trasferta sul campo del Troia, penultimo in graduatoria, rappresenta una ghiottissima occasione per uscire dall’astinenza di vittorie e scacciare via il fantasma dei playout. La squadra guidata da mister Muserra punta a ripetere l’agevole successo ottenuto all’andata con un netto 5-0.

Sfida dall’altissima posta in palio per la Virtus Bisceglie, che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo l’ottima vittoria nel derby contro il Don Uva. Il successo ottenuto contro i biancogialli ha galvanizzato il collettivo biancazzurro, deciso a non sfigurare nel prossimo match casalingo contro il Lucera. All’andata la squadra allenata da mister Di Corato ha rimediato una pesante sconfitta per 4-1, ma la maturità e la consapevolezza acquisite dal gruppo nell’ultimo periodo potranno risultare utili per non ripetere gli stessi errori. Un successo permetterebbe alla Virtus di accorciare ulteriormente sulla salvezza diretta, traguardo che fino a poche giornate fa sembrava insperato ma ora è molto più di una semplice velleità.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI