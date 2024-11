Promozione: Don Uva in cerca del secondo acuto consecutivo, la Virtus di rialzarsi

Don Uva in cerca del secondo acuto consecutivo, la Virtus Bisceglie di rialzarsi; questo il computo del momento delle due compagini biscegliesi impegnate per l’11° giornata del girone A del campionato di Promozione.

I biancogialli hanno ottenuto una bella vittoria nell’ultimo turno, un 2-0 interno contro il San Severo, formazione che precede in classifica i biscegliesi, risultato su cui costruire e dare continuità a partire dalla prossima trasferta, che sarà a domicilio del Santeramo, formazione a ridosso della zona play-off, ma a soli quattro punti dal Don Uva; che vuole vincere per avvicinarli in classifica.

La Virtus è invece reduce da un k.o. per 3-1 sul campo del Capurso, trovandosi adesso a -4 dalla prima posizione al di fuori della zona play-out, e bisognosa adesso di un buon risultato per fuoriuscire dalle zona calde della classifica. Caso vuole che il calendario proponga per questa giornata proprio uno scontro diretto, con i biancazzurri che ospiteranno il Bitritto Norba, attualmente con otto punti all’attivo, come i padroni di casa, e che è un avversario da superare a tutti i costi per potersi finalmente rilanciare dopo un complicato inizio di stagione.