Promozione: Don Uva a caccia della vittoria, Virtus Bisceglie per la continuità

Ottavo turno del girone A del campionato di Promozione alle porte per le due formazioni biscegliesi. Il Don Uva ospiterà al Di Liddo, domenica alle 11:00, il Norba Conversano, formazione che occupa la zona medio-alta della classifica, mentre la Virtus Bisceglie sarà impegnata in trasferta contro la Virtus Andria (ore 14:30), fanalino di coda del campionato.

Momento delicato per i biancogialli, che, prima del pareggio esterno contro il San Severo nell’ultimo turno, avevano collezionato cinque sconfitte consecutive, serie negativa che ha condizionato l’avvio di stagione. Il punto conquistato ha interrotto il trend, ma ora la squadra di mister Carlucci è chiamata a ritrovare una vittoria che manca dalla prima giornata (2-3 sul campo del Borgorosso Molfetta) e che potrebbe rilanciare una stagione finora complicata. Non sarà semplice, considerato che l’avversario è il Norba Conversano, attualmente sesto in classifica e reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite.

Impegno sulla carta più agevole per una Virtus Bisceglie in grande forma: dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate, i biancazzurri hanno completamente cambiato marcia, conquistando dieci punti nelle successive quattro partite e arrivando all’appuntamento con una striscia aperta di tre successi consecutivi. Patierno e compagni proveranno ad allungarla a quattro contro una Virtus Andria in piena crisi, ultima con zero punti in classifica e sette sconfitte in altrettante gare.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI