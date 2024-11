Promozione: Don Uva e Virtus si preparano ad un derby decisivo

Don Uva e Virtus si preparano ad un derby decisivo per la loro classifica nella 13° giornata del girone A del campionato di Promozione, con le due formazioni che domenica scenderanno in campo separate da sole quattro lunghezze; ma accomunate da una zona play-out da cui entrambe vogliono uscire a partire dal prossimo derby.

Momenti molto diversi per le due formazioni biscegliesi, con il Don Uva che ha conquistato sette punti nelle ultime tre partite e gode quindi di un buon momento di forma; mentre la Virtus Bisceglie ha vinto solo una volta nelle ultime otto giornate ed è reduce da un secco 3-0 a domicilio della capolista Audace Barletta. C’è da dire però che biancogialli e biancazzurri si sono già affrontati in Coppa Italia di categoria quest’anno e hanno avuto la meglio i secondi: Con un 1-0 nella gara d’andata, poi difeso con un pareggio a reti bianche al ritorno; fattore che quindi lascia incertezza su ogni possibile pronostico alla vigilia del derby.

FOTO DI SERGIO PORCELLI