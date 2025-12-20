Promozione: Don Uva e Virtus per sfruttare il loro momento di forma

Ritornano subito in campo le formazioni nostrane impegnate nel girone A del campionato di Promozione, reduci da un turno infrasettimanale che le ha viste protagoniste di due grandi vittorie. Successi importanti, che certificano l’ottimo momento di forma attraversato da entrambe le squadre e che alimentano entusiasmo e ambizioni in vista del prossimo impegno di campionato. Questa domenica, nella diciassettesima giornata, il Don Uva ospita il fanalino di coda Virtus Andria alle 11:00 al Di Liddo, mentre la Virtus Bisceglie sarà di scena a San Severo a partire dalle 14:30.

Le biscegliesi sono in grande spolvero: i biancazzurri sono arrivati ad occupare la decima piazza del campionato, i biancogialli addirittura il 7°. Periodo di brillante forma culminato nei successi dell’ultimo turno, in cui gli uomini di mister Carlucci hanno espugnato il domicilio dell’Atletico Apricena con il punteggio di 0-1, mentre quelli di mister Bovino hanno superato in casa la Rinascita Rutiglianese con un secco 2-0.

Per proseguire nel loro percorso però, sia biancogialli che biancazzurri dovranno superare in questo turno degli avversari apparentemente abbordabili, ma che potrebbero riservare delle insidie. La Virtus Andria, avversaria del Don Uva, è ultima in classifica, ma nel corso della stagione ha comunque dimostrato di poter portare via dei punti e lo sa bene la Virtus Bisceglie, che invece se la vedrà con il San Severo, attualmente in zona play-out ma apparentemente in ripresa, vista la vittoria corsara sul campo del Norba Conversano.