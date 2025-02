Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie in cerca di riscatto

Don Uva e Virtus Bisceglie in cerca di riscatto, dopo i recenti ko, nel 23° turno del girone A del campionato di Promozione.

Il Don Uva sarà impegnato alle 15:00 di domenica sul campo del Lucera quinta forza del campionato, mentre la Virtus ospiterà allo stesso orario la Virtus Palese 4° in graduatoria. I biancogialli vengono dallo stop casalingo contro la Virtus Trani, risultato che adesso complica e non poco la rincorsa playoff dei biscegliesi; che adesso si trovano a otto punti dall’ultima piazza utile, occupata proprio dal Lucera. Gli ospiti sono però in un brutto momento di forma, reduci da un 5-2 incassato in casa del San Marco, e quindi potenzialmente più facilmente arginabili per i biancogialli.

La Virtus Bisceglie arriva invece da una sconfitta per 3-1 in casa del Borgorosso Molfetta e per adesso rimane impantanata nella zona playout. A complicare la situazione dei biancazzurri arriva poi la partita contro la Virtus Palese, formazione con 45 punti in classifica e in ottima forma; reduce da un 5-0 alla Soccer Stornara che fa presagire ai padroni di casa che il match del Di Liddo sarà ostico.

FOTO DI SERGIO PORCELLI