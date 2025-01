Promozione: Don Uva e Virtus chiamate al riscatto in due match ostici

Ventesima giornata del girone A del campionato di Promozione molto impegnativa per Don Uva e Virtus Bisceglie, chiamate a riscattare le due sconfitte subite domenica scorsa in due match decisamente complessi in programma domani pomeriggio a partire dalle ore 15.

Apre la giornata la sfida del “Di Liddo” tra la Virtus di mister Di Corato e la Soccer Trani. Un impegno complicato per i biancazzurri contro una formazione fin qui capace di conquistare 27 punti e reduce da una striscia di tre risultati utili consecutivi. Sul fronte opposto la situazione dei biscegliesi è decisamente meno rosea con la squadra ancora a secco di punti in questo 2025 e ferma al terzultimo posto della graduatoria a quota 15 in virtù delle sconfitte subite contro Mola, San Severo e Santeramo. La compagine biscegliese, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e, infatti, ha continuato l’opera di rafforzamento della squadra in settimana con l’innesto del centrocampista Camporeale (leggi qui), che potrebbe già essere utilizzato nel derby contro i tranesi. L’arbitro designato per l’incontro è Giovanni Cosimo Morleo di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Cosimo Ungaro di Molfetta e Giulio Mazzotta di Lecce.

A distanza di mezz’ora, alle ore 15.30, scende in campo in trasferta al “Comunale” di Capurso il Don Uva atteso da una gara molto insidiosa nella quale non sarà assolutamente semplice conquistare i tre punti. I baresi hanno cambiato in settimana il tecnico chiamando sulla panchina Alessio De Tommaso in luogo del dimissionario Fumai, congedatosi dopo il 2-2 casalingo raccolto contro il Bitritto Norba. I biscegliesi, invece, sono chiamati ad una prova di carattere per archiviare immediatamente il brutto stop subito al “Di Liddo” sette giorni fa per mano del San Marco e provare a riavvicinare la zona playoff, ora distante sei lunghezze. La terna chiamata a dirigere la sfida è composta dall’arbitro Lorenzo Rizzo di Casarano e dagli assistenti Andrea Romano di Lecce e Giuseppe Fumarola di Brindisi. (FOTO: SERGIO PORCELLI)