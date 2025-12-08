Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie si regalano una giornata perfetta / CLASSIFICA

Domenica perfetta per Don Uva e Virtus Bisceglie che nei match valevoli per la quattordicesima giornata del campionato di Promozione fanno bottino pieno allontanandosi ulteriormente dalla zona calda della classifica.

Nell’anticipo mattutino delle ore 11 preziosissima vittoria interna per i biancogialli di mister Carlucci che al “Di Liddo” superano di misura la Virtus Palese grazie ad un gol di Conte nel cuore della ripresa. Il tecnico biscegliese si affida alla coppia offensiva composta da Petrignani e Conte e imbriglia con un’ottima disposizione tattica la formazione barese che, nonostante la terza posizione in classifica e le importanti qualità offensive, fatica per tutti e novanta i minuti di gioco a trovare spazi e opportunità tra le maglie dell’attenta difesa di casa. Dopo un primo tempo combattuto e conclusosi a reti bianche, la giocata che decide la partita arriva al 66’ quando un guizzo di Conte sorprende la retroguardia ospite e vale i tre punti per il Don Uva, abile a sbloccare la contesa e ad amministrare il vantaggio sino al triplice fischio del direttore di gara.

Ancor più importante è l’affermazione in trasferta della Virtus Bisceglie che supera il Corato con il punteggio di 1-2 regalandosi una vittoria di spessore al cospetto di un avversario blasonato per la categoria. Un successo che arriva dopo sei turni di digiuno e che vale tantissimo considerato anche il difficile periodo attraversato dai biancazzurri a causa dei numerosi infortuni patiti. Biscegliesi in campo con ben sei under dal primo minuto in virtù dei diversi indisponibili ma, nonostante ciò, capaci di costruire il primo pericolo della partita al 16’ quando Dell’Olio da buona posizione sciupa una situazione favorevole calciando fuori. Poco male per il giovane attaccante classe 2005 che sei giri di lancette più tardi, si fa perdonare sfruttando al meglio una situazione da palla inattiva che vale lo 0-1 per i biscegliesi. Lo svantaggio si ripercuote sul morale dei coratini che, prima del riposo, capitolano nuovamente sulla ripartenza finalizzata da Di Molfetta al 35’. Il giovanissimo calciatore ospite si invola verso la porta e con freddezza supera Zinfollino con un sinistro rasoterra che fissa il punteggio sullo 0-2, risultato con il quale le due squadre vanno al riposo.

Al rientro dagli spogliatoi, il Corato riparte con maggiore convinzione deciso a riaprire immediatamente la gara ma la conclusione da fuori area di Dargenio al 49’ non crea problemi alla porta difesa da Quagliarella. Nonostante il doppio vantaggio la Virtus non si limita a gestire il risultato ma prova a pungere anche nel corso della ripresa come confermato dallo spunto di Di Pierro al 67’ neutralizzato dal portiere di casa. I neroverdi provano a mantenere il pallino del gioco al fine di sottoporre la retroguardia biscegliese ad una maggiore pressione ma tutte le iniziative coratine non creano particolari problemi. Infatti, sia la conclusione di Scardigno al 75’ sia la punizione di Fanelli centoventi secondi dopo non sortiscono alcun effetto così come i tentativi di Petrone e Frappampina a tre minuti dal novantesimo. Nel finale di gara, dopo aver sprecato il tris con Dell’Olio in contropiede, la Virtus si complica la vita in pieno recupero consentendo all’esperto Terrone di dimezzare lo svantaggio al 93’ grazie ad un colpo di testa propiziato da una palla persa ingenuamente dalla difesa biscegliese. La rete del definitivo 1-2, però, è l’ultima emozione della gara infatti negli ultimissimi secondi di partita gli ospiti tornano a difendere con ordine portando a casa tre punti importantissimi per il prosieguo del proprio campionato.

Grazie a questi due fondamentali successi la classifica ora sorride a Don Uva e Virtus Bisceglie con i biancogialli che ora occupano la nona posizione a quota 19 punti e la Virtus appena dietro con due lunghezze di ritardo. Nel prossimo turno, in programma domenica 14 dicembre, le due formazioni cittadine cercheranno di dare continuità affrontando rispettivamente Cosmano Sport e Norba Conversano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

