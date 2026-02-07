Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie ripartono dopo il derby

Don Uva e Virtus Bisceglie ripartono dopo il derby della scorsa giornata e si proiettano verso questo 23° turno del girone A del campionato di Promozione, in cui le formazioni nostrane saranno impegnate in partite sulla carta agevoli, contro squadre nelle zone basse della classifica: i biancogialli saranno di scena sul campo del Corato, 13° in graduatoria, alle 15:00 di domenica, mentre, allo stesso orario, i biancazzurri ospiteranno al Di Liddo la Real Siti, penultima.

È stato un derby che ha proiettato in alto i ragazzi di mister Carlucci, adesso più che mai sulle ali dell’entusiasmo dopo il 3-1 e dopo un incredibile quarto posto in coabitazione con la Virtus Palese. Può comunque sorridere la Virtus, che, sebbene sia uscita sconfitta dal derby, rimane ampiamente al di sopra della linea di galleggiamento e può vantare finora una stagione eccellente. Per entrambe ci sarà poi la possibilità di fare punti, visto il livello di difficoltà degli avversari: sia Corato sia Real Siti sono reduci da due pareggi, i primi da un deludente 0-0 con il fanalino di coda Virtus Andria in trasferta, e i secondi da un pareggio casalingo contro il Norba Conversano, che ha ulteriormente rallentato la rincorsa salvezza della Real.